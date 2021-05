Avis aux médias - Grève des employé(e)s de la Ville de Montréal affiliés au Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal (SPSPEM) à partir du 31 mai

MONTRÉAL, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - Dans le but de faire avancer la négociation de leur convention collective, les quelques 530 professionnels employé(e)s de la Ville de Montréal affiliés au Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal seront en grève à partir du 31 mai 2021. Rappelons que les membres, les professionnels à pratique exclusive à l'emploi de la Ville de Montréal (arpenteur(e)s-géomètres, chimistes, ingénieur(e)s et médecins-vétérinaires), ont massivement voté en faveur d'un mandat de grève lors d'une assemblée générale qui s'est déroulée le mercredi 28 avril par vidéoconférence.

« Cette grève est bien involontaire mais nous n'avons plus le choix, la Ville nous contraint à ce genre de moyen de pression car il ne se passe rien à la table de négociation, la porte est fermée à double-tour bien que notre convention collective soit échue depuis plus de trois ans », affirme Marie-Eve Dufour, ing., présidente du SPSPEM.

Après de nombreuses rencontres de négociations, l'employeur a manifesté à plusieurs occasions son intention de ne pas offrir de solutions concrètes relativement à sa vulnérabilité en matière de recrutement en ingénierie ; les membres du SPSPEM demandent à la mairesse Valérie Plante de s'impliquer personnellement pour corriger les erreurs du passé. Le renforcement de l'expertise en génie ne se réalisera pas sans réel leadership politique, c'est un enjeu trop important pour qu'il soit à nouveau ignoré.

« L'expertise interne est essentielle, elle permet de garder le contrôle sur la qualité des travaux effectués et constitue un rempart contre la collusion et la corruption. Manifestement ce n'est pas une priorité pour l'administration municipale actuelle et cela ouvre toute grandes les portes aux firmes de génie externes, et aux conditions qui ont mené à la collusion », enchaîne Marie-Eve Dufour, ing., présidente du SPSPEM.

« Nous sommes véritablement dans une impasse, la Ville continue d'affaiblir son expertise en ingénierie en refusant d'embaucher des professionnels d'expérience, ce que nous ne pouvons plus tolérer », affirme Marie-Eve Dufour, ing., présidente du SPSPEM.

Un mandat de grève fort

Le résultat obtenu lors du vote de nos membres est une démonstration claire de l'unité et la solidarité qui les habitent. La présidente du SPSPEM conclue en affirmant : « manifestement, nous sommes confrontés à une table de négociation qui ridiculise nos demandes et qui ne manifeste aucune intention de renforcer l'expertise interne. Nous voulons être entendus aux tables de négociation. »

À propos du Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal (SPSPEM)

Le SPSPEM regroupe près de 530 professionnels à pratique exclusive à l'emploi de la Ville de Montréal, il représente les arpenteur(e)s-géomètres, les chimistes, les ingénieur(e)s et les médecins-vétérinaires.

Le Syndicat a pour objet l'établissement de relations ordonnées entre employeur et salariés, et entre les membres eux-mêmes, ainsi que l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels de ses membres.

SOURCE Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal (SPSPEM)

Renseignements: Simon-Pierre Diamond, Ryan Affaires publiques, 514-515-5692, [email protected]