Avis aux médias - François Legault participera à la 43e Conférence annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada

QUÉBEC, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, se rendra à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, les 8 et 9 septembre prochains pour participer à la 43e Conférence annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada (CGNA-PMEC).

Les journalistes qui souhaitent couvrir cette mission du premier ministre sont invités à confirmer leur présence à Liliane Côté, de la Direction des communications et des affaires publiques du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, au 418 649-2400, poste 57195, ou par courriel à liliane.cote@mri.gouv.qc.ca avant le 6 septembre à 15 h.

LIEU

La Conférence se tiendra au Saint John Trade and Convention Centre, 1, Market Square, Saint-Jean, Nouveau-Brunswick.

INSCRIPTION À LA CGNA

Tous les représentants des médias, y compris les journalistes, les photographes, les caméramans et les techniciens, sont priés de s'inscrire à l'avance en écrivant à media-medias@gnb.ca afin d'obtenir un numéro d'identification. Ce numéro leur permettra de poursuivre le processus d'inscription au www.scicsonline.ca. Des vérifications seront effectuées pour s'assurer que les personnes qui s'inscrivent sont des représentants officiels des médias. Les médias peuvent également s'inscrire sur place, au bureau d'inscription situé dans le hall du Saint John Trade and Convention Centre, le dimanche 8 septembre, de 10 h à 19 h, et le lundi 9 septembre, de 7 h à 16 h.

Coûts estimés de la mission pour les journalistes

Départ le 7 septembre 2019 et retour le 10 septembre 2019 Transport* Vol de Québec ou de Montréal 1 159,00 $ pour

un départ de

Québec Hébergement Delta Hotels by Marriott 39, rue King Saint-Jean (Nouveau-Brunswick) E2L 4W3 +1 506 648-1981 Un bloc de chambres est réservé par l'organisation du Nouveau-Brunswick.

Le nombre de chambres est limité. Le code de la conférence est le NEGECP2019. 187,00 $/nuit Château Saint John Hotel & Suites 369, chemin Rockland Saint-Jean (Nouveau-Brunswick) E2K 3W3 180,00 $/nuit

* Les prix sont approximatifs. Le coût du transport peut varier en fonction du lieu de départ (Québec ou Montréal).

Les vols sont en classe économique. Les représentantes et représentants des médias sont responsables de l'achat de leurs billets d'avion et de train et de leur réservation d'hôtel.

Les repas ne sont pas inclus.

À PROPOS DE LA CGNA-PMEC

Rappelons que la CGNA-PMEC réunit les gouverneurs des six États de la Nouvelle-Angleterre (Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island et Vermont) et les premiers ministres du Québec et des quatre provinces de l'Atlantique (Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard). Elle a été créée en 1973 pour refléter les liens spéciaux qui existent entre les six États de la Nouvelle-Angleterre et les cinq provinces de l'Est du Canada. Les réunions se tiennent en alternance en Nouvelle-Angleterre et dans l'Est du Canada. La dernière réunion a eu lieu à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) en 2017.

