Avis aux médias - Forum des jeunes leaders à Toronto

« Le programme repose sur le soutien et la participation active d'autres organismes sans but lucratif de la région du Grand Toronto, explique Deborah Morrison, présidente et directrice générale d'Expériences Canada. Nos partenaires nous ouvrent généreusement leurs portes et nous font profiter de leur expertise afin que les jeunes de notre programme puissent voir par eux‑mêmes comment surmonter certains des défis et obstacles à l'inclusion. Nous espérons que cette expérience les incite à travailler bénévolement pour des organismes similaires de leur propre communauté ou même de les mettre sur pied, s'ils n'existent pas encore ».

Expériences Canada tiendra quatre événements ouverts aux médias tout au long de la semaine :

Lancement officiel au YMCA Cedar Glen, 13300 Concession 11, Schomberg, Ontario,

Samedi 29 juin, de 18 h 30 à 19 h 30.

Le chef national de l'APN, Perry Bellegarde, lancera la semaine avec un message spécial sur la diversité, l'inclusion et le savoir autochtone.

Fête du Canada à Fort York, 250 Fort York Blvd, Toronto, Ontario

Lundi 1er juillet, de 10 h à 15 h.

Les jeunes participants remettront des drapeaux canadiens, dirigeront les jeux extérieurs et superviseront les ateliers d'artisanat à l'intention des visiteurs de Fort York.

Daily Bread Food Bank, 191 New Toronto St, Etobicoke, Ontario

Jeudi 4 juillet, de 10 h à 12 h.

Les jeunes participants en apprendront davantage sur la pauvreté, l'itinérance et la sécurité alimentaire, et donneront un coup de main pour trier les dons et préparer les paniers de denrées alimentaires qui seront ensuite distribués à travers la ville aux agences membre de la Daily Bread Bank.

« C'est formidable de voir des jeunes prendre l'initiative, de montrer leur intérêt à faire du bénévolat et de s'impliquer dans leurs communautés. Le Forum des jeunes leaders d'Expériences Canada est une occasion précieuse pour ces jeunes d'exercer une influence positive dans la vie d'autres personnes en leur offrant de leur temps, en les informant et en faisant la promotion du changement », mentionne Neil Hetherington, président et directeur général de la Daily Bread Food Bank.

Clôture du Forum des jeunes leaders au YMCA Cedar Glen, 13300 Concession 11, Schomberg, Ontario

Vendredi 5 juillet, de 9 h 30 à 11 h 30.

Tout au long de la semaine, les jeunes créeront une série d'activités et de performances pour transmettre ce qu'ils ont appris aux plus jeunes. Les enfants des camps de jour du YMCA Cedar Glen seront leur premier public. Les cérémonies de clôture officielles auront lieu à 11 h 15.

« Le Young People's Theatre (YPT) est fier de collaborer avec Expériences Canada à la création de la finale du Forum des jeunes leaders. Au YPT, nous faisons appel à l'enseignement du théâtre et des arts pour exercer une influence positive et durable sur le développement émotionnel, social et intellectuel des jeunes, ce qui leur donne la chance de développer leur plein potentiel, en tant qu'individus uniques et extraordinaires, explique Aimee Bouchard, gestionnaire des programmes communautaires du YPT. Nous sommes impatients de travailler avec Expériences Canada pour inspirer les jeunes du programme à devenir des leaders, à faire évoluer leur propre communauté, et à orchestrer une occasion d'apprentissage par et pour les jeunes à l'intention des nombreux participants ».

À propos d'Expériences Canada

Expériences Canada est largement reconnu comme le principal fournisseur de services de voyage et d'échanges pour les jeunes au Canada. Fondée en 1936 sous le nom de SEVEC, Expériences Canada s'emploie à organiser des possibilités d'apprentissage expérientiel à environ 4 500 jeunes canadiens chaque année. Le Forum des jeunes leaders propose à des jeunes âgés de 14 à 18 ans des activités immersives qui leur permettent d'explorer les défis et possibilités de leur génération, au Canada. Le programme bénéficie du généreux soutien de la Fondation RBC, de Patrimoine canadien, de Canada-Vie et de WestJet.

SOURCE Experiences Canada

Renseignements: Les médias qui souhaitent assister à l'un de ces événements ou organiser une entrevue avec les jeunes participants à tout autre moment de la semaine doivent communiquer avec : Deborah Morrison, Présidente et directrice générale, Expériences Canada, (613) 727-3832 poste 210, dmorrison@experiencescanada.ca

Related Links

www.experiencescanada.ca