MONTRÉAL, le 13 août 2025 /CNW/ - C'est avec un très grand plaisir que nous nous organisons l'événement Fierté au Centre, le jeudi 14 août de 17h à 20h au rez-de-chaussée du 6767 Chemin de la Côte-des-Neiges.

Sous la bannière du Wild Pride et avec le soutien de Sweet Like Honey MTL, cette fête rassembleuse et intergénérationnelle vise à offrir un espace bienveillant, sécuritaire et chaleureux pour les personnes issues de la communauté 2SLGBTQIA+ et leurs allié.es. Avec ceci, nous espérons non seulement créer un espace accueillant et festif, mais aussi contribuer à faire vibrer une présence queer collective et durable dans le quartier de Côte-des-Neiges.

Au programme : danse, activités de groupe et accès à des livres féministes et queer.

Nous invitons donc tous.tes personnes concernées à se joindre à nous afin de célébrer les personnes de la communauté queer, quelle que soit leur identité !

Pour toute information, veuillez communiquer avec : Pénélope Myrtil, organisatrice communautaire - Femmes du Monde à Côte-des-Neiges, Cel. (438) 764-2597, [email protected]