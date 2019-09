Avis aux médias - Femmes et Égalité des genres Canada

OTTAWA, le 3 sept. 2019 /CNW/ - Yvonne Jones, Secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur et députée du Labrador, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, fera une annonce importante dans le but de prévenir et contrer la violence fondée sur le genre à Happy Valley-Goose Bay.

Détails :

Date : 4 septembre 2019

Heure : 10 h

Emplacement :

Mokami Status of Women Council

43, rue Grenfell

Happy Valley-Goose Bay (Terre-Neuve-et-Labrador)

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

Heure locale

Renseignements: Braeson Holland, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, 343-549-8825; Valérie Haché, Conseillère principale en communications, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-8684

