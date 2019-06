Avis aux médias: événement en matière d'infrastructure pour la Société du Port de Valleyfield

VALLEYFIELD, QC, le 13 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports du Canada, l'honorable Marc Garneau, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, et le député de Beauharnois à l'Assemblée nationale et adjoint parlementaire du ministre des Transports, M. Claude Reid, invitent les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils annonceront d'importants investissements pour la Société du Port de Valleyfield.

Date : le 14 juin 2019



Heure : 10 h 00



Lieu : Société du Port de Valleyfield

950, boulevard Gérard-Cadieux

Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 6L4



Note : Se présenter au poste de garde à l'entrée du site de la Société du Port de Valleyfield. Une pièce d'identité avec photo officielle est obligatoire afin de pouvoir y accéder.

