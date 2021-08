Avis aux médias - Entrevues et prise de photos: Cadillac Fairview dévoile le CF Marché des Promenades, une nouvelle destination gastronomique pour la communauté de la Rive-Sud

En collaboration avec le chef ambassadeur local, Jean-François Plante, CF rehausse la barre des concepts culinaires en réunissant les saveurs distinctives et les traditions des artisans, producteurs et restaurateurs de la région

MONTRÉAL, le 19 août 2021 /CNW/ - Cadillac Fairview (CF) invite les Québécois à se préparer à vivre une expérience unique alors qu'aura lieu l'inauguration officielle de CF Marché des Promenades, son dernier projet d'envergure à CF Promenades St-Bruno, ce jeudi 19 août. Vecteur qui transformera la scène alimentaire de la Rive-Sud, l'investissement de 70 millions de dollars de CF a permis de créer une destination culinaire gastronomique unique et dynamique, où les amis et les familles peuvent renouer et redécouvrir les plaisirs de partager un repas en discutant, tout en profitant des meilleurs produits du terroir que la Montérégie et la province ont à offrir.

Avec plus de 40 artisans, producteurs alimentaires et restaurateurs dans un cadre magnifiquement conçu de 130 000 pieds carrés, le nouveau CF Marché des Promenades s'inscrit dans une approche innovante qui offre une diversité culinaire et expérientielle, ravivant la passion des Québécois pour les repas au restaurant tout en bénéficiant d'un éventail de détaillants de premier plan. En plus du Avril Supermarché Santé de 35 000 pieds carrés, le Marché permet aux clients de découvrir huit restaurants diversifiés et une offre complète de produits locaux. Le Marché comprend également une esplanade extérieure, une cuisine pour les démonstrations culinaires et une zone de divertissement intérieure, qui seront utilisées pour différentes expériences et activités tout au long de l'année. Les visiteurs pourront faire de nouvelles découvertes et expériences à chaque visite.