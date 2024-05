AVIS AUX MÉDIAS - Dévoilement de la Stratégie québécoise en infrastructure publique : l'Association des firmes de génie-conseil du Québec (AFG) sera disponible pour commenter

QUÉBEC, le 9 mai 2024 /CNW/ - Bernard Bigras, président-directeur général de l'Association des firmes de génie-conseil du Québec (AFG), sera disponible sur place pour commenter et répondre aux questions des journalistes à la suite du dévoilement de la Stratégie québécoise en infrastructure publique aujourd'hui à 13 h. L'annonce sera effectuée par la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien.

Cet événement aura lieu :

Date : 9 mai 2024

Heure : 13 h

Lieu :

Quai des Cageux

2795, boulevard Champlain

Québec (QC) G1K 4J9

À propos de l'Association des firmes de génie-conseil du Québec (AFG)



Fondée en 1974, l'Association des firmes de génie-conseil du Québec (AFG) représente des firmes de toutes les tailles et présentes dans toutes les régions du Québec à titre de porte-parole de l'industrie du génie-conseil et des services spécialisés dans le domaine de la construction et de l'environnement. https://afg.quebec/

SOURCE Association des ingénieurs-conseils du Québec

Renseignements: Simon Falardeau, 514-755-5831, [email protected]