Le rendez-vous économique annuel du Québec aura pour thème cette année la transition énergétique

MONTRÉAL, le 29 mai 2024 /CNW/ - BCF Avocats d'affaires et Quadrat Conseils invitent les représentants des médias à la deuxième édition de Prospera, le baromètre économique du Québec, qui portera cette année sur le thème de la transition énergétique. Dans le cadre de cet événement, un panel réunissant des acteurs du milieu des affaires et de l'énergie abordera les impacts concrets de l'indice économique et les défis auxquels les entreprises devront faire face dans un monde en perpétuelle évolution. M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, prendra notamment part à la discussion.

Ce panel se tiendra de 7 h 30 à 9 h 30 le 3 juin à l'Espace C2 du Fairmont Le Reine Elizabeth.

Quoi : Dévoilement de la deuxième édition de Prospéra, le baromètre économique du Québec



Quand : Le lundi 3 juin de 7 h 30 à 9 h 30



Où : Espace C2 au Fairmont Le Reine Elizabeth

900, boulevard René-Lévesque O, Montréal (Qc) H3B 4A5



Qui : Alain Robichaud, Président-fondateur de Quadrat Conseils

François Delorme, Professeur associé à l'Université de Sherbrooke et PDG de DL Consultation

Pierre Fitzgibbon, Ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec

Kathleen Vaillancourt, Présidente de ESMIA Consultants

Alain Brisebois, Président de CWP Energy Solutions

Hugues Girardin, Premier vice-président et directeur général pour l'Amérique du Nord chez Boralex

Julie Doré, Associée directrice et avocate chez BCF Avocats d'affaires

À la suite de l'événement, une période dédiée à des entrevues individuelles sera offerte aux journalistes. Les journalistes qui souhaitent assister à l'événement doivent confirmer leur présence.

SOURCE BCF Avocats d''affaires

Renseignements: RSVP et demande d'entrevue : Etienne Collins, Directeur, Relations publiques, [email protected], (514) 927-3057