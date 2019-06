AVIS AUX MÉDIAS : Des groupes sectoriels et autochtones s'unissent pour soutenir les modifications originales du projet de loi C-69

OTTAWA, le 14 juin 2019 /CNW/ - Le lundi 17 juin, les membres de la coalition Préserver les emplois des Canadiens tiendront conjointement une conférence de presse pour exhorter les députés à se porter en faveur des modifications originales du projet de loi C-69, Loi édictant la Loi sur l'évaluation d'impact et la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois.

Le pouvoir exécutif a rejeté de nombreux amendements que proposaient les Sénateurs. Ce faisant, il a fait du projet de loi C-69 un ensemble de consignes ambiguës, ce qui n'aura pour conséquence que de multiplier les contestations judiciaires, de prolonger les échéanciers qui pourraient être établis de façon purement arbitraire et de politiser le processus d'examen réglementaire. C'est faire fi des avertissements qu'ont adressés au gouvernement les groupes sectoriels et d'autres interlocuteurs. Ces derniers ont expliqué que le projet de loi mènera à l'exode des investissements, mettra indûment en péril les entreprises et les emplois canadiens et nuira à la croissance et au potentiel économiques du Canada. Ultimement, les actions du gouvernement auront sans aucun doute des contrecoups sur la qualité de vie de la population canadienne.

Chefs de file du secteur et groupes autochtones feront front commun afin d'exprimer leurs inquiétudes sur la décision du pouvoir de rejeter certaines des principales modifications du projet de loi C-69. Ces amendements offrent des règles claires et concises à respecter dans le cadre de l'élaboration de projets prochains.

Les médias sont conviés à la conférence de presse, dont voici les détails.

Date :

Le lundi 17 juin



Heure :

10 h

Emplacement :

Amphithéâtre national de la presse

La première étage, Édifice national de la presse

150, rue Wellington, Ottawa (Ontario)

La coalition Préserver les emplois des Canadiens réunit des groupes sectoriels, des associations et des citoyens inquiets de partout au Canada. Elle revendique l'adoption des amendements proposés au gouvernement fédéral à l'égard du projet de loi C-69, Loi édictant la Loi sur l'évaluation d'impact et la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois.

Vous trouverez des précisions sur la coalition Préserver les emplois des Canadiens sur son site Web, à l'adresse que voici :

http://preserverlesemploiscanadiens.com

