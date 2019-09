Avis aux médias - Des fonctionnaires fédéraux s'invitent au déjeuner-causerie du chef de l'opposition officielle

MONTRÉAL, le 6 sept. 2019 /CNW Telbec/ - À 11h ce matin, une quarantaine de membres de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, région du Québec (AFPC-Québec) et du Syndicat des employé-e-s de l'impôt (SEI) seront au Palais des congrès à l'occasion de l'allocution d'Andrew Sheer devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Les membres de l'AFPC-Québec et du SEI ont de sérieuses préoccupations quant à plusieurs positions mises de l'avant par le parti conservateur en vue des élections fédérales de l'automne et tiennent à le rappeler à son chef.

Les fonctionnaires fédéraux membres de l'AFPC sont marqués au fer rouge par les années Harper où ils ont vu plus de 30 000 consoeurs et confrères perdre leur emploi. Ils se souviennent aussi des nombreuses politiques antisyndicales proposées et de la mise en place du tristement célèbre système de paie Phénix.

Quand : vendredi, 6 septembre 2019 à 11h.

Qui : Des membres de l'AFPC-Québec et du SEI

Où : Palais des congrès de Montréal

Profil de l'AFPC-Québec

L'AFPC représente plus de 200 000 membres au Canada. Au Québec, affiliée à la FTQ, l'AFPC‑Québec regroupe plus de 40 000 membres dans le secteur public fédéral, le secteur universitaire et le secteur privé.

SOURCE Alliance de la Fonction publique du Canada, région du Québec

Renseignements: Caroline Mallette, AFPC-Québec, mallettc@psac-afpc.com, 514-882-2178

Related Links

www.afpcquebec.com