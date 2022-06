AVIS AUX MÉDIAS - Déclaration du Grand Chef Rémy Vincent et du Conseil de la Nation huronne-wendat dénonçant les propos tendancieux du Grand Chef Constant Awashish

WENDAKE, QC, le 13 juin 2022 /CNW/ - « Nous avons été sidérés par les propos du Grand Chef Constant Awashish, prononcés la semaine dernière et remettant en question sa confiance envers des gens occupant des postes clés à l'APNQL et les commissions régionales parce qu'ils sont Hurons-Wendat. De tels appels à l'intolérance sont inacceptables de la part d'un leader politique du 21e siècle. Il s'agit d'un recul pour tous ceux et celles qui combattent le racisme et la discrimination. Nous les dénonçons sans aucune ambiguïté et nous invitons tous les Chefs des Premières Nations à faire de même, étant donné que ses propos vont à l'encontre de nos valeurs communes. »

« Par ailleurs, il n'est pas à nous de prendre la parole au nom de l'APNQL, qui a été attaquée du même coup par le Grand Chef Awashish pour des raisons qui lui sont propres. Nous tenons toutefois à réitérer notre confiance envers les membres de notre Nation qui y travaillent et s'y impliquent, mais également envers tous les membres des autres Nations qui y œuvrent. »

