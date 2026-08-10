Avis aux médias - Crise au SPVM : L'Opposition officielle convie les médias à une conférence de presse en marge de la commission de la Sécurité publique

MONTRÉAL, le 10 août 2026 /CNW/ -- La cheffe de l'Opposition officielle de la Ville de Montréal, Mme Ericka Alneus, en compagnie de M. Jonathan Burnham, conseiller d'arrondissement Saint-Henri-Est-Petite-Bourgogne-Pointe-Saint-Charles-Griffintown, invitent les représentantes et les représentants des médias à une mêlée de presse portant sur la présence du chef du SPVM, Fady Dhager, à la commission de la Sécurité publique.

Aide-mémoire

Date : Le mardi 11 août 2026

Heure : 15h30

Lieu: Hall de l'Hôtel de Ville

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Source : Audréanne Gariépy, Attachée de presse - Cabinet de l'Opposition officielle, 438-951-7808, [email protected]