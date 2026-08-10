Avis aux médias - Crise au SPVM : L'Opposition officielle convie les médias à une conférence de presse en marge de la commission de la Sécurité publique

Nouvelles fournies parVille de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal
10 août, 2026, 20:02 ET
MONTRÉAL, le 10 août 2026 /CNW/ -- La cheffe de l'Opposition officielle de la Ville de Montréal, Mme Ericka Alneus, en compagnie de M. Jonathan Burnham, conseiller d'arrondissement Saint-Henri-Est-Petite-Bourgogne-Pointe-Saint-Charles-Griffintown, invitent les représentantes et les représentants des médias à une mêlée de presse portant sur la présence du chef du SPVM, Fady Dhager, à la commission de la Sécurité publique.
Aide-mémoire
Date : Le mardi 11 août 2026
Heure : 15h30
Lieu: Hall de l'Hôtel de Ville
SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal
Source : Audréanne Gariépy, Attachée de presse - Cabinet de l'Opposition officielle, 438-951-7808, [email protected]
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