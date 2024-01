SAINT-CÔME, QC, le 16 janv. 2024 /CNW/ - En vue de la prochaine épreuve de la Coupe du monde de ski acrobatique de bosses en simple et en parallèle qui aura lieu les 19 et 20 janvier 2024 à Val Saint-Côme, Freestyle Canada invite les représentants des médias à rencontrer des athlètes de l'équipe canadienne de ski acrobatique, de même que des représentants de l'organisation.

L'événement aura lieu ce mercredi 17 janvier 2024 à 16h00 au Centre d'excellence acrobatique Val Saint-Côme.

Pour l'occasion, il sera possible de rencontrer des athlètes de même que des représentants de Freestyle Canada et de la Station touristique Val Saint-Côme afin de discuter de la compétition à venir. Les médias pourront s'entretenir avec Mikaël Kingsbury, champion olympique, avec Gabriel Dufresne, issu du Club de ski acrobatique de Val Saint-Côme, avec Maia Schwinghammer, qui a remporté sa première médaille en Coupe du monde en décembre dernier, et avec l'entraîneur de l'équipe nationale, Michel Hamelin, qui sera également disponible en entrevue.

Quoi

Rencontres et entrevues avec les athlètes de l'équipe canadienne de ski acrobatique de bosse, avec des représentants de Freestyle Canada et de la Station touristique Val Saint-Côme.

Quand

Mercredi 17 janvier à 16h.

Où

Val Saint-Côme

501 Rue Val St Côme, Saint-Côme, QC J0K 2B0

Qui

Mikaël Kingsbury , champion olympique de ski de bosse ;

, champion olympique de ski de bosse ; Gabriel Dufresne , membre de l'équipe canadienne et fier représentant du Club de ski acrobatique Val Saint-Côme ;

, membre de l'équipe canadienne et fier représentant du Club de ski acrobatique Val Saint-Côme ; Maia Schwinghammer , membre de l'équipe canadienne et classée au 12 e rang mondial ;

, membre de l'équipe canadienne et classée au 12 rang mondial ; Michel Hamelin , entraîneur de l'équipe canadienne de ski de bosse.

SOURCE Freestyle Canada

Renseignements: RSVP et entrevues : Les journalistes qui souhaitent participer à la conférence de presse doivent confirmer leur présence par courriel à [email protected] ou par téléphone au 438-396-8288.