Avis aux médias - Consultation d'acteurs régionaux concernant la vision des relations internationales du Québec

QUÉBEC, le 15 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, convie les représentantes et les représentants des médias dans le cadre de sa tournée consultative auprès d'entreprises ainsi que des membres de la société civile actifs sur la scène internationale au Saguenay.

La ministre profitera de son passage en région pour annoncer des investissements gouvernementaux dans des projets de solidarité internationale.

Date : mardi 16 juillet 2019 Heure : 11 h Lieu : OTL Gouverneur Saguenay (salle Royaume 3)

1303, boulevard Talbot

Saguenay (arrondissement de Chicoutimi)

Les représentantes et les représentants des médias qui souhaitent participer à cette activité sont priés de communiquer avec Pascal Ouellet de la Direction des communications et des affaires publiques du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, au 418 649-2400, poste 57101, ou encore par courriel à pascal.ouellet@mri.gouv.qc.ca.

SOURCE Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Renseignements: Source : Marc-Antoine Trudel, Attaché politique de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Téléphone : 418 649-2319; Information : Pascal Ouellet, Conseiller en communications, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Téléphone : 418 649-2400, poste 57101

