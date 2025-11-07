MONTRÉAL, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Les personnes représentantes des médias sont conviées à une conférence de presse le vendredi 7 novembre 2025. Cette conférence de presse s'inscrit dans le cadre du Mois d'action en faveur de la justice migrante à l'initiative de la Campagne pour la régularisation et pour la justice migrante (CQRJM). La Campagne québécoise pour la régularisation et la justice migrante (CQRJM) et ses allié•es s'alarment d'un recul historique en matière de justice et de solidarité à l'issue de la publication du Plan d'immigration du Québec 2026, dont le scénario s'oppose aux obligations internationales en matière de protection des réfugié•es et de regroupement familial, en plus de pousser dans la précarité un nombre croissant des travailleuses et travailleurs migrant•es actuellement au Québec.

Porte-paroles :

Date et heure : Vendredi 7 novembre 2025 à 9h00

Lieu : Centre Saint-Pierre, 1212, rue Panet, Montréal, QC H2L 2Y7, salle Marcellin-Champagnat (salle 304)

Stationnement : Parking gratuit pour les médias

Facebook live : https://www.facebook.com/TCRIquebec

SOURCE Campagne pour la régularisation et la justice migrante (CQRJM) et ses allié·es

Pour plus d'informations ou pour des entrevues, contactez : Delphine Mas, coordonnatrice des communications à la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) - (438) 338-9520 - [email protected]; Carole Yerochewski, co-coordonnatrice de la Campagne pour la régularisation et la justice migrante (CQRJM) - (514) 834-5197 - [email protected]