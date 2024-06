Avis aux médias - CONFÉRENCE DE PRESSE - La première usine de biométhanol au Québec ouvre les portes de son chantier et dévoile une étude d'impact économique

VARENNES, QC, le 17 juin 2024 /CNW/ - Recyclage Carbonne Varennes (RCV) invite les représentants des médias à assister à une séance de breffage technique et à sa conférence de presse le mercredi 19 juin prochain. Pour l'occasion, l'équipe de RCV dévoilera l'étude d'impact économique et procédera à une visite de chantier alors qu'elle entre dans sa phase intensive de travaux.

Le projet de RCV représente un investissement de 1,3 milliard $. Dès sa mise en service prévue à la fin 2025, RCV sera la première usine au Québec à produire du biométhanol en plus de devenir le plus grand producteur d'hydrogène vert au Québec. Ses installations hautement stratégiques permettront de revaloriser des déchets et des résidus forestiers en biocarburant à faible empreinte carbone.

Sur place, des entrevues en français et en anglais seront possibles et des occasions de prise de vues seront offertes.

Quoi

Dévoilement de l'étude d'impact économique et visite de chantier chez Recyclage Carbone Varennes

Quand

Mercredi 19 juin 2024

9h45 - Arrivée des journalistes

10h - Séance de breffage technique

10h30 - Visite de chantier (Prévoir le port de souliers fermés. Du matériel de protection individuel vous sera fourni pour la visite, vous êtes également libres d'apporter votre propre matériel)

11h30 - Conférence de presse

12h00 - Entrevues individuelles et dîner

Où

RCV

101 Vincent-Chornet, Varennes, Québec, J3X 1P7

Qui

Mme Brigitte Collin, Mairesse suppléante de Varennes

M. Saad Rahali, Directeur senior des investissements, Banque de l'infrastructure du Canada ( BIC )

( ) M. Stéphane Demers, Directeur général, RCV

M. Dominique Boies, Chef de la direction, Enerkem

SOURCE Recyclage Carbone Varennes (RCV)

