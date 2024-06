CALGARY, AB, le 4 juin 2024 /CNW/ - Les maires et mairesses de certaines des plus grandes villes du Canada se rassembleront à Calgary dans le cadre du congrès annuel de la Fédération canadienne des municipalités. Les maires et mairesses présenteront leurs recommandations pour améliorer le financement des municipalités et leur garantir des revenus fiables croissant au même rythme que la population et l'économie canadiennes. Le moment est venu de doter les gouvernements municipaux d'un mécanisme financier équitable et fiable, de manière à les habiliter à offrir à la population canadienne la qualité de vie qu'elle mérite tout en soutenant la croissance et la prospérité du pays.

Lieu : deuxième étage, salle Selkirk, hôtel Delta du centre-ville de Calgary

Date : 6 juin 2024

Heure : 12 h (midi) HNR

Scott Pearce, président de la FCM et maire du Canton de Gore (Qc), Mike Savage, président du CMGV et maire de la municipalité régionale de Halifax (N.-B.), et Jyoti Gondek, mairesse de la Ville de Calgary (Alb.), livreront des allocutions et répondront aux questions des médias.

Diffusion en direct sur Internet :

https://www.youtube.com/live/ULNyDwkZ210

Les médias sont priés de se présenter à 11 h 30

La Fédération canadienne des municipalités est la voix nationale des gouvernements municipaux à l'échelle fédérale. Elle compte 2 100 membres provenant de toutes les provinces et de tous les territoires, représentant ainsi plus de 92 % de la population canadienne.

SOURCE FEDERATION CANADIENNE DES MUNICIPALITES

Renseignements: Relations avec les médias de la FCM, 613-907-6395, [email protected]