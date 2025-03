Avis aux médias - Conférence de presse de la ministre de la Famille

QUÉBEC, le 26 mars 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse de la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, concernant le dépôt du projet de loi favorisant l'équité dans l'accès aux services de garde éducatifs à l'enfance subventionnés dispensés par les titulaires de permis (sous réserve que l'Assemblée nationale accepte d'être saisie du projet de loi).

Rappelons que les représentants des médias qui désirent assister à une conférence de presse ou couvrir une activité dans les édifices de l'Assemblée doivent d'abord obtenir une accréditation. Pour de plus amples informations, communiquez avec le Secrétariat de la Tribune de la presse par téléphone au 418 643-1357 ou par courriel au [email protected].

DATE : Le 27 mars 2025



HEURE : 13 h



LIEU : Salle Évelyn Dumas (1.30)

