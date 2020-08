Avis aux médias - Conférence de presse concernant un investissement au CPE Bouton de Rose

QUÉBEC, le 14 août 2020 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, et la députée de Berthierville et ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, procéderont à une annonce concernant un investissement au CPE Bouton de Rose.

DATE : Le lundi 17 août 2020 à 10 h

Arrivée des médias avant 9 h 30



LIEU : La Boîte à Startup

471 avenue Gilles Villeneuve

Berthierville (QC) J0K 1A0

Les personnes qui assistent à la conférence de presse ne doivent pas présenter de symptômes similaires à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. Une grande importance sera accordée au respect des règles de distanciation physique et des autres mesures d'hygiène. Notez que le port du couvre-visage est obligatoire et que seules les personnes ayant confirmé leur participation pourront assister à l'événement.

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Renseignements: Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Ministère de la Famille, 418 528-2265, poste 3144, [email protected]; Source : Antoine de la Durantaye, Attaché de presse du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 558-6039, [email protected]