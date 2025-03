Avis aux médias - Conférence de presse concernant le CPE Manche de pelle

SHERBROOKE, QC, le 5 mars 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert et la directrice générale du CPE Manche de Pelle, Mme Karine Descôteaux-Fortin, procéderont à une annonce importante pour la région de Sherbrooke.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au plus tard le 7 mars 2025 à 8 h à l'adresse courriel [email protected]. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

DATE : Le 7 mars 2025 à 11 h

Arrivée des médias avant 10h50



LIEU : Sherbrooke

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Gabrielle Côté, Attachée de presse de la ministre de la Famille, [email protected], Cellulaire : 438 368-1307