AVIS AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant l'inauguration du plus vaste immeuble de logements destiné à la lutte contre l'itinérance au Québec

MONTRÉAL, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse de l'Accueil Bonneau et la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) pour l'inauguration du plus vaste projet de logements consacré à la lutte contre l'itinérance au Québec.

L'événement se déroulera à Montréal en présence d'importants partenaires, dont le ministre responsable des Services sociaux, M. Lionel Carmant, la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, la directrice générale de l'Accueil Bonneau, Mme Fiona Crossling, et la directrice générale de la SHDM, Mme Sophie Rousseau-Loiselle. Une prise de photos protocolaires et une visite de l'immeuble aura lieu après la conférence de presse pour les membres des médias.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 16 h, le dimanche 4 février. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à la conférence de presse.

DATE : Le lundi 5 février 2024

HEURE : 9 h 00 (arrivée des médias)

LIEU : Immeuble Le Christin

330, rue Christin, Montréal QC H2X 1M4

SOURCE Accueil Bonneau

Renseignements: Camille Lambert-Chan, Trafalgar Stratégies, 438-820-7797, [email protected]