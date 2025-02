Avis aux médias - CONFÉRENCE DE LA MINISTRE BLANCHETTE VÉZINA AU COLLOQUE ANNUEL DE L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE (AQPER)

QUÉBEC, le 7 févr. 2025 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, invite les représentants et représentantes des médias à assister à sa conférence qui se tiendra lors du colloque annuel de l'AQPER. Pour l'occasion, elle répondra aux questions des animateurs, notamment en lien avec le contexte géopolitique, l'énergie renouvelable ainsi que la modernisation du régime forestier.

Date : Le 11 février 2025 Heure : 15 h 35 Lieu : Fairmont Le Château Frontenac

Salle de bal

1, rue des Carrières

Québec (QC) G1R 4P5

Pour y participer, les journalistes doivent s'accréditer au préalable en écrivant à [email protected].

Source :

Émilie Savard

Attachée de presse

Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

Tél. : 367 990-8473

[email protected]

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts