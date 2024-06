AVIS AUX MÉDIAS - CHOPIN EN FÊTE RELANCÉ! LE BAAF DE LA PLACE SAINT-MARTIN, EN COLLABORATION AVEC LA VILLE DE LAVAL, INVITE LES MÉDIAS À LA RELANCE DE LA FÊTE DE QUARTIER ANNUELLE

LAVAL, QC, le 12 juin 2024 /CNW/ - Les médias sont invités à la première édition de Chopin en Fête revampé, la célèbre fête de quartier annuelle qui vise à célébrer les communautés de la Place Saint-Martin, du Domaine Renaud, ainsi que des résidentes de l'immeuble Avenir de Femmes, à Laval.

La nouvelle version, dont la tenue a été déplacée au début de l'été afin de promouvoir la programmation estivale dans le Parc Chopin et le secteur avoisinant, regroupera une quinzaine d'organismes impliqués dans l'approche de revalorisation du quartier aux côtés de la Ville de Laval.

Financée par la Ville de Laval et la députée provinciale de la circonscription de Laval-des-Rapides, Mme Céline Haytayan, Chopin en Fête offrira de nombreuses activités aux familles, dont des jeux gonflables, des ateliers d'improvisation, maquillage, bricolage, ainsi que des spectacles de musique et une session de Zumba parents-enfants, être autres.

Le site sera ouvert aux journalistes, photographes et caméras. Pour confirmer votre présence, écrire à l'adresse [email protected] ou en appelant au 514-831-3062 avant 8hres le 12 juin.

Date : 15 juin 2024

Heure : De 14hres à 18hres

Lieu : Parc Chopin (Centre communautaire Raymond-Fortin)

1885 Ave. Dumouchel, Laval, H7S 1J7

En cas de pluie, la fête sera remise au lendemain. Du stationnement sera disponible sur rue ou à l'école Simon-Vanier

Le Bureau d'aide et d'assistance familiale de la Place Saint-Martin est une organisme communautaire Famille (OCF) qui œuvre dans le secteur depuis 40 ans. Le BAAF contribue au développement social grâce à ses interventions en sécurité alimentaire, à sa programmation d'activités de loisirs et d'ateliers d'affirmation de soi et de développement. Il offrira, dès l'été 2024, des logements subventionnés pour mères monoparentales. Le BAAF est soutenu financièrement en majorité grâce à l'apport du ministère de la Famille, de Centraide, ainsi que de la Ville de Laval.

SOURCE BAAF Place Saint-Martin/Avenir de Femmes

Pour confirmer votre présence, écrire à l'adresse [email protected] ou en appelant au 514-831-3062 avant 8hres le 12 juin