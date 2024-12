MONTRÉAL, le 5 déc. 2024 /CNW/ - L'honorable Manon Jeannotte, Lieutenante-gouverneure du Québec, présidera deux cérémonies spéciales dans l'Amphithéâtre Rachel et Alain-Paris de l'édifice Hélène Desmarais de HEC Montréal, situé au centre-ville de Montréal, pour rendre hommage à 140 citoyennes et citoyens de la région du Grand Montréal, lauréats de la Médaille du couronnement du roi Charles III. Ces cérémonies visent à souligner les contributions exceptionnelles de ces personnes, dont plusieurs œuvrent dans l'ombre, ayant un impact significatif sur leur communauté, leur province, et parfois même sur le plan national et international.

La Médaille du couronnement du roi Charles III est une distinction commémorative remise aux Canadiennes et Canadiens qui se sont distingués par leur dévouement et leur engagement envers le bien-être de la société canadienne.

Date : 7 décembre 2024

Heure des cérémonies : 10 heures et 14 heures

Lieu : Édifice Hélène Desmarais - HEC Centre-Ville

3e étage - Amphithéâtre Rachelle et Alain-Paris

501 Rue de La Gauchetière Ouest

Montréal, H2Z 1Z5

SOURCE Cabinet de la Lieutenante-gouverneure du Québec