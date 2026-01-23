Avis aux médias - CAUCUS PRÉSESSIONNEL DE L'AILE PARLEMENTAIRE DE LA COALITION AVENIR QUÉBEC

QUÉBEC, le 23 janv. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de prendre note que le caucus présessionnel de la Coalition Avenir Québec se déroulera le 27 et 28 janvier à Trois-Rivières.

Le lieu où se tiendra le caucus sera confirmé seulement aux journalistes qui auront confirmé leur présence et qui auront été accrédités.

Les membres des médias qui souhaitent participer au caucus doivent obligatoirement s'inscrire auprès de Marc Danis à [email protected].

SOURCE Aile parlementaire de la Coalition Avenir Québec

Source : Marc Danis, Directeur des communications, Cabinet du Whip en chef du gouvernement, [email protected]