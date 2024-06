AVIS AUX MÉDIAS - Caucus de la rentrée du Parti Québécois - Rouyn-Noranda

QUÉBEC, le 28 juin 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le chef et les députés du Parti Québécois se réuniront en caucus afin de préparer la rentrée parlementaire de l'automne 2024, du mardi 3 septembre au jeudi 5 septembre 2024 à Rouyn-Noranda.

Les quatre députés seront présents en Abitibi-Témiscamingue à partir du 3 septembre en matinée afin de rencontrer des intervenants de la région.

Le caucus de la rentrée débutera le mercredi 4 septembre en matinée au Noranda Hôtel et Spa, vers 8h15, avec un point de presse. La journée se conclura par une rencontre avec les citoyens.

Le caucus de la rentrée se poursuivra le jeudi 5 septembre à partir de 8h. Une conférence de presse est prévue vers 10h15.

Pour les médias qui désirent réserver une chambre d'hôtel à Rouyn-Noranda le 3 et 4 septembre, à noter qu'il est possible de vous ajouter dans notre bloc de chambres au Noranda Hôtel et Spa. Seulement nous avertir rapidement pour que nous puissions vous compter dans notre réservation. Les frais de la nuitée devront évidemment être payés par le média lui-même.

L'horaire ci-dessous est sujet à des changements sans préavis.

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le mardi 3 septembre 2024

Journée entière : rencontres diverses (fermé aux médias)

DATE : Le mercredi 4 septembre 2024

HEURES ET LIEUX :

8h15 -- Mêlée de presse et prises d'images

8h45 - Début des travaux

16h45 - Fin des travaux

18h à 20h - Rencontre avec les citoyens

DATE : Le jeudi 5 septembre 2024

HEURES ET LIEUX :

8 h 30 - Début des travaux

10h15 - Point de presse

13 h - Fin du caucus de la rentrée

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]