AVIS AUX MÉDIAS - Caucus de la rentrée du Parti Québécois

QUÉBEC, le 17 janv. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le chef et les députés du Parti Québécois se réuniront en caucus afin de préparer la rentrée parlementaire 2025, du mardi 21 janvier au jeudi 23 janvier 2025 à Terrebonne.

Les quatre députés et la porte-parole nationale seront présents à Terrebonne à partir du 21 janvier en après-midi pour des rencontres. Le caucus de la rentrée débutera le 22 janvier à 8h30 à l'Impéria Hôtel & Suites.

Le caucus se poursuivra jusqu'au jeudi 23 janvier. Une conférence de presse est prévue en début d'après-midi.

L'horaire ci-dessous est sujet à des changements sans préavis.

Lieu : Impéria Hôtel et Suites à Terrebonne

2935 boulevard de la Pinière, Terrebonne, QC J6X 0A3

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le mardi 21 janvier 2025

14h à 15h - Rencontre avec le maire de Terrebonne, Mathieu Traversy (fermé aux médias)

16h30 à 19h ­- Rencontre avec les citoyens en porte-à-porte dans Terrebonne

DATE : Le mercredi 22 janvier 2025

8h15 - Mêlée de presse (à confirmer) et prise de photos pour les médias

8h30 - Début des travaux

16h - Fin des travaux

16h30 à 18h ­- Rencontre avec les citoyens en porte-à-porte dans Terrebonne (Ouvert aux médias. Pour plus de détails, veuillez me contacter)

DATE : Le jeudi 23 janvier 2025

8 h 30 - Début des travaux

13 h 30 - Point de presse et fin du caucus de la rentrée

Pour les médias qui souhaitent assister à la séance de porte-à-porte. Veuillez me contacter pour avoir davantage d'information.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]