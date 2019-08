Avis aux médias - Canopy Growth fait un don de 100 000 $ à Forests Ontario afin de contribuer à planter des millions d'arbres

KEMPTVILLE, ON et SMITHS FALLS, ON, le 15 août 2019 /CNW/ - Canopy Growth Corporation est heureuse de vous inviter à participer à la présentation d'un chèque qui aura lieu à la pépinière d'arbres Ferguson de Kemptville, en Ontario. Motivée par la nécessité de faire sa part pour soutenir l'environnement, Canopy Growth est fière de faire un don de 100 000 $.

Canopy Growth souhaite célébrer un nouveau partenariat et souligner l'important travail effectué par Forests Ontario, en collaboration avec la pépinière d'arbres Ferguson.

Dans le cadre de l'évènement, vous aurez l'occasion de vous entretenir avec les participants, notamment Mark Zekulin, chef de la direction de Canopy Growth, Hilary Black, agente d'intervention principale de Canopy Growth, l'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement, Rob Keen, chef de la direction de Forests Ontario, et Ed Patchell, chef de la direction de la pépinière d'arbres Ferguson.

Kemptville, Ontario

Date : le 16 août 2019

Heure : 10 h, HE (nous demandons aux médias d'arriver plus tôt)

Endroit : 275, Country Road 44, Kemptville, Ontario

R.S.V.P. : si vous envisagez de participer à l'évènement, veuillez confirmer votre présence auprès de D'Arcy McDonell ( darcy.mcdonell@canopygrowth.com ).

Renseignements: D'Arcy McDonell, 613-697-6945, darcy.mcdonell@canopygrowth.com

