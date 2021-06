MONTRÉAL, le 8 juin 2021 /CNW Telbec/ - Boralex inc. (« Boralex » ou « la Société ») a le plaisir d'inviter la communauté financière à participer à sa journée virtuelle des investisseurs 2021 au cours de laquelle les membre de l'équipe de direction vont présenter la mise à jour du plan stratégique et les objectifs d'entreprise pour les années à venir. L'événement se déroulera virtuellement le 17 juin 2021 de 9 h à approximativement 11 h (heure de l'est). Pour accéder à l'événement, les participants devront se connecter au lien suivant et suivre les instructions : www.icastpro.ca/qz5dzg. Notez que l'événement se déroulera en anglais seulement.

Date et heure : Jeudi le 17 juin 2021 à 9 h HE



Lien pour l'événement : www.icastpro.ca/qz5dzg

Les médias et toutes personnes intéressées par cet événement sont invités à visualiser la présentation qui sera diffusée en direct. La rediffusion complète de l'événement sera également disponible sur le site web de Boralex.

À propos de Boralex

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni, et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis trente ans. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX. Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com . Suivez-nous sur Facebook , LinkedIn et Twitter .

SOURCE Boralex inc.

Renseignements: Médias, Isabelle Fontaine, Directrice, Affaires publiques et communications, Boralex inc., 819-345-0043, [email protected]; Relations avec les investisseurs, Stéphane Milot, Directeur principal - Relations avec les investisseurs, Boralex inc., 514-213-1045, [email protected]

Liens connexes

www.boralex.com