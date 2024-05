MONTRÉAL, le 1er mai 2024 /CNW/ - L'assemblée annuelle des actionnaires de Groupe TVA inc. se tiendra en direct, le mardi 7 mai 2024 à 11 h, par webdiffusion vidéo.

La période de questions qui aura lieu au cours de l'assemblée sera réservée aux actionnaires. À la suite de l'assemblée, les représentants des médias qui désirent poser des questions pourront le faire en écrivant à l'adresse suivante : [email protected].

ASSEMBLÉE VIRTUELLE

Date : Mardi 7 mai 2024

Heure : 11 h

Procédure : Connectez-vous en ligne en cliquant ICI au moins 15 minutes avant le début de l'assemblée.

DOCUMENTATION

Vous pourrez consulter les documents pertinents à l'assemblée sur le site de la Société à l'adresse suivante: www.groupetva.ca.

À propos de Groupe TVA

Groupe TVA inc., filiale de Québecor Média inc., est une entreprise de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la production et distribution internationale de contenu télévisuel ainsi que des magazines. Groupe TVA inc. est la plus importante entreprise de diffusion d'émissions de divertissement, d'information et d'affaires publiques de langue française en Amérique du Nord et une des plus grandes entreprises privées de production. L'entreprise est aussi la plus importante dans le secteur de l'édition de magazines francophones et publie plusieurs titres anglophones parmi les plus populaires au Canada. Ses actions classe B sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B.

Renseignements: Véronique Mercier, Vice-présidente communications, Québecor, [email protected]