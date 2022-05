VARENNES, QC, le 13 mai 2022 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure verte, qui se déroulera en présence de :

L'honorable Steven Guilbeault , ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc , ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au nom de l'honorable , ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités M. Benoit Charette , ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Mme Suzanne Dansereau , députée de Verchères

, députée de Verchères M. Martin Damphousse , président de la Société d'économie mixte de la Couronne Sud (SÉMECS) et maire de Varennes

, président de la Société d'économie mixte de la (SÉMECS) et maire de Mme Catherine Fournier , mairesse de Longueuil

Date: Lundi 16 mai 2022



Heure: 9 h HAE



Lieu : 3171, route Marie-Victorin, Varennes, Québec

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

