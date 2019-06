Avis aux médias - Annonce en matière d'infrastructure en Montérégie

PIKE RIVER, QC, le 7 juin 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement en matière d'infrastructure en présence du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, du ministre des Transports du Canada, l'honorable Marc Garneau, du ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor et ministre responsable de la région de la Montérégie, M. Christian Dubé, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, du député fédéral de Saint-Jean, M. Jean Rioux, et du député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, M. Louis Lemieux.

Date : Le lundi 10 juin 2019



Heure : 10 h 30



Lieu : Hôtel de ville de Pike River

548, route 202

Pike River (Québec) J0J 1P0

Renseignements: Ann-Clara Vaillancourt, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Tél. : 613 697-3778, Adresse courriel : ann-clara.vaillancourt@canada.ca; Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, Tél. : 613 960-9251, Sans frais : 1 877 250-7154, Adresse courriel : infc.media.infc@canada.ca