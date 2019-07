Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure dans la Première Nation des Kwanlin Dün

WHITEHORSE, le 3 juill. 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un important événement en matière d'infrastructure en présence de Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Jeanie Dendys, ministre du Tourisme et de la Culture du Yukon, au nom de l'honorable John Streiker, ministre des Services communautaires, et de la chef Doris Bill, Première Nation des Kwanlin Dün.

Date : Le mercredi 3 juillet 2019



Heure : 15 h (HAP)



Lieu : Conseil de la Première Nation des Kwanlin Dün

35, promenade McIntyre

Whitehorse, Yukon

Renseignements: veuillez communiquer avec : Ann-Clara Vaillancourt, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-697-3778, ann-clara.vaillancourt@canada.ca; Bonnie Venton Ross, Analyste des communications, Gouvernement du Yukon, ministère des Services communautaires, 867-332-5513, Bonnie.VentonRoss@gov.yk.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, infc.media.infc@canada.ca

