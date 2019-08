Avis aux médias - Annonce en matière d'infrastructure à Scarborough

SCARBOROUGH, ON, le 24 août 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante activité relative à l'infrastructure de la région du Grand Toronto en présence de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de Jean Yip, députée de Scarborough-Agincourt, de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, de l'honorable Caroline Mulroney, ministre des Transports de l'Ontario, de l'honorable Kinga Surma, ministre associée des Transports (RGT), de John Tory, maire de la Ville de Toronto, et de Jaye Robinson, présidente de la Toronto Transit Commission.

Date : Lundi 26 août 2019



Heure : 10 h (HAE)



Lieu : Emplacement proposé pour la station SmartTrack Finch-Kennedy

Corridor ferroviaire existant du côté sud de l'avenue Finch E.,

entre l'avenue Kennedy et l'avenue Midland

Scarborough (Ontario)

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Ann-Clara Vaillancourt, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-697-3778, ann-clara.vaillancourt@canada.ca; Christine Bujold, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure, 416-454-1782, Christine.bujold@ontario.ca; Sofia Sousa-Dias, Direction des communications, Ministère de l'Infrastructure, Sofia.Sousa-Dias@ontario.ca; Lawvin Hadisi, Attachée de presse, bureau du maire, Ville de Toronto, 647-460-7507, Lawvin.Hadisi@toronto.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : infc.media.infc@canada.ca

Related Links

www.infrastructure.gc.ca