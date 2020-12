OTTAWA, ON, le 11 déc. 2020 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce en matière d'infrastructure au Diefenbunker, le Musée canadien de la guerre froide, dans la ville d'Ottawa, en présence de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de Karen McCrimmon, députée de Kanata−Carleton, de l'honorable Dr. Merrilee Fullerton, ministre des Soins de longue durée et députée provinciale de Kanata−Carleton, et de Christine McGuire, directrice générale du Musée Diefenbunker.

Les représentants des médias et les invités sont priés de respecter les directives locales en matière de distanciation physique. Les participants devront fournir leur nom et leur numéro de téléphone pour une éventuelle recherche des personnes présentes. Le port du couvre-visage est fortement recommandé, en particulier lorsque les participants ne sont pas en mesure de maintenir une distance physique.

Date : Lundi 14 décembre 2020



Heure : 9 h HNE



Lieu : 3929, chemin Carp

Carp (Ontario)

K0A 1L0

Diffusion en direct : https://youtu.be/KuD1qV7rI1w

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected]; Tiffany Lepack, Bureau de l'honorable Dr. Merrilee Fullerton, députée provinciale de Kanata−Carleton, 613-599-3000, [email protected]; Christine McGuire, Directrice générale, Diefenbunker, Musée canadien de la guerre froide, 613-452-0492, [email protected]; Sofia Sousa-Dias, Direction générale des communications, Ministère de l'Infrastructure de l'Ontario, 437-991-3391, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]

