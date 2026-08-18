Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Ottawa

OTTAWA, ON, Aug. 18, 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Marie-France Lalonde, députée d'Orléans, de Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa et de Laura Dudas, conseillère d'Orléans-Ouest-Innes.

Date : 19 août 2026 Heure : 12 h 30 HE Lieu : 1705, boulevard Orléans

Ottawa (Ontario) K1C 4W2

Stationnement : Un stationnement est disponible sur place.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias, Ville d'Ottawa, 613-266-4996, Courriel : [email protected]