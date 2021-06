HALIFAX, NS, le 29 juin 2021 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce concernant le réaménagement du secteur Cogswell en présence de Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député de Halifax, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Labi Kousoulis, ministre de la Croissance économique inclusive, au nom de l'honorable Chuck Porter, ministre de l'Énergie et des Mines, et de Cathie O'Toole, directrice générale de Halifax Water.

Date : Mercredi le 30 juin 2021



Heure : 10 h HAA



Lieu : Station de traitement des eaux usées d'Halifax

2180, rue Upper Water

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Veuillez communiquer avec Patricia Jreige à [email protected], pour confirmer votre présence. Les personnes présentes devront porter un couvre-visage, s'inscrire et fournir leur nom et leur numéro de téléphone pour une éventuelle recherche des personnes présentes.

Les protocoles de santé publique sont en vigueur : veuillez rester chez vous si vous présentez l'un des symptômes énumérés dans le site qui suit : https://novascotia.ca/coronavirus/symptoms-and-testing/fr/, vous laver les mains et prendre d'autres mesures d'hygiène, et maintenez une distanciation physique.

