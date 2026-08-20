Avis aux médias : Annonce d'une étape importante à Turtleford

TURTLEFORD, SK, le 20 août 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce concernant une étape importante en présence de l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, de l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État au Développement rural, de l'honorable Jeremy Harrison, ministre de la Société des investissements de la Couronne, et de Delbert Wapass, chef de la Première Nation de Thunderchild.

Date : Vendredi 21 août 2026



Heure : 12 h [HNC]



Lieu : Première Nation de Thunderchild

Boîte postale 600

Turtleford (Saskatchewan) S0M 2Y0

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Cory Kolt, Ministère des Relations gouvernementales, Gouvernement de la Saskatchewan, [email protected]; Curtis Heide, Première Nation de Thunderchild, 639-844-7770