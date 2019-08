Avis aux médias - Annonce d'un plan d'infrastructures à Halifax

HALIFAX, le 8 août 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce importante en matière d'infrastructure présentée par Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme et député de Halifax, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural; et de l'honorable Kelly Regan, ministre des Services communautaires de la Nouvelle‑Écosse.

Date : Vendredi 9 août 2019



Heure : 12 h 30 (heure avancée de l'Atlantique)



Lieu : Marché agricole du port d'Halifax (Halifax Seaport Farmer's Market) (The Galley, 2e étage)

1209, chemin Marginal

Halifax, Nouvelle‑Écosse



Émilie Simard, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique rural, 613-864-7690, emilie.simard3@canada.ca; Kelly Rose, Develop Nova Scotia, 902-222-6297, media@develops.ca

