Avis aux médias: annonce concernant le réaménagement de la route 185

Pour les personnes venant du nord (Rivière-du-Loup), le site se trouve à 6,6 kilomètres après la station Irving. Pour les personnes venant du sud (Dégelis), le site se trouve à 7,5 kilomètres après le Chemin Taché ouest. Des employés du Ministère seront visibles à l'entrée du site, aux abords de la route 185.

En cas de pluie, l'événement aura lieu au Centre Réjean-Malenfant, au 305, rue principale, à Saint‑Antonin.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Ann-Clara Vaillancourt, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Tél. : 613 697-3778, Adresse courriel : ann-clara.vaillancourt@canada.ca; Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 446-5911; Marc Fréchette, Attaché politique, Cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 241-8841; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, Tél. : 613 960-9251, Sans frais : 1 877 250-7154, Adresse courriel : infc.media.infc@canada.ca; Suivez-nous sur Twitter (https://twitter.com/INFC_fra), Facebook (https://www.facebook.com/InfrastructureCanadaFRA/) et Instagram (https://www.instagram.com/infragram_can/), Site Web : Infrastructure Canada (http://www.infrastructure.gc.ca/index-fra.html); Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports du Québec, Tél. : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724

Related Links

https://www.transports.gouv.qc.ca