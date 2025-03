Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 4 mars 2025

QUÉBEC, le 4 mars 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 4 mars 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Conseil des ministres spécial

Heure : 11 h 00

Lieu : Rencontre virtuelle

Annonce de mesures en réaction à l'imposation de tarifs par l'administration Trump

Heure : 13 h 00

Lieu : Montréal

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, et députée de Sanguinet, Mme Christine Fréchette, ainsi que par la présidente du Conseil du trésor, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et députée de Champlain, Mme Sonia LeBel.

Rencontre avec le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, et les premiers ministres des provinces et territoires (fermée aux médias)

Heure : 14 h 00

Lieu : Rencontre virtuelle

