Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 3 septembre 2024

QUÉBEC, le 2 sept. 2024 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 3 septembre 2024. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Rencontre avec M. Guy Caron, maire de Rimouski (prise d'images)

Heure : 15 h 00

Lieu : Rimouski

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par Madame Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, et députée de Rimouski.

Le lieu sera uniquement confirmé aux représentants des médias accrédités. Les journalistes, caméras et photographes doivent s'inscrire auprès de Madame Catherine Hamel à [email protected].

Rencontre avec la médaillée olympique Maude Charron (prise d'images)

Heure : 16 h 15

Lieu : Rimouski

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par Madame Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, et députée de Rimouski, ainsi que par Madame Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi.

