Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 20 septembre 2019

QUÉBEC, le 20 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 20 septembre 2019. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Inauguration du Complexe des sciences de l'Université de Montréal Visite : 9 h 50 Inauguration : 10 h 30 Lieu : Complexe MIL

Université de Montréal

1375, avenue Thérèse Lavoie-Roux

Montréal (Québec) H2V 0B3

Pour l'occasion, il sera accompagné de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon.

Participation à la cérémonie d'inauguration des installations de Zù Heure : 17 h 25 Lieu : 2200, rue Stanley (entrée principale de la Maison Alcan)

Montréal (Québec) H3A 1R6

Pour l'occasion, il sera accompagné du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, (514) 585-4451, ewan.sauves@mce.gouv.qc.ca

Related Links

https://www.quebec.ca/premier-ministre/