Avis aux médias : Aéro Mag dévoile le premier camion de dégivrage d'aéronefs à propulsion électrique au monde

Introduction de cette nouvelle technologie à l'aéroport international Montréal-Trudeau

MONTRÉAL, le 14 déc. 2020 /CNW Telbec/ - L'entreprise Aéro Mag, spécialisée dans les opérations intégrées de dégivrage d'aéronefs, ainsi que dans la récupération, le recyclage et la réutilisation de produits dégivrants usés, dévoilera le 17 décembre prochain le tout premier camion de dégivrage d'aéronefs à propulsion électrique au monde. Ce camion permettra de réduire l'empreinte écologique de l'entreprise en amenuisant considérablement la consommation de diesel nécessaire à son fonctionnement. Conçu et fabriqué par la compagnie Vestergaard, en étroite collaboration avec l'équipe d'Aéro Mag, ce premier camion de dégivrage à propulsion électrique au monde témoigne de l'engagement continu d'Aéro Mag envers la sécurité, l'efficacité opérationnelle, l'esprit d'innovation et la protection de l'environnement.

JEUDI 17 DÉCEMBRE, ÉVÉNEMENT MÉDIA : DÉVOILEMENT ET DÉMONSTRATION

Dévoilement du premier camion de dégivrage d'aéronefs à propulsion électrique au monde et démonstration d'une opération de dégivrage sur un avion de la flotte d'Air Canada.

Date : le jeudi 17 décembre 2020, à 10 h

Endroit : Aéro Mag, 8181 rue Hervé Saint-Martin, Saint-Laurent, Qc H4S 2A5

Participants : membres de la direction d'Aéro Mag, représentants gouvernementaux et représentants d'Aéroports de Montréal

Important : il y aura instruction détaillée des consignes à suivre, prise de température et remise de masques à l'arrivée.

Inscription obligatoire : veuillez contacter Marc Duchesne, au 514 277-3508, ou à l'adresse courriel [email protected] pour confirmer votre présence.

À propos d'Aéro Mag

Aéro Mag est une entreprise privée basée à Montréal et incorporée en 1994, spécialisée en dégivrage d'aéronefs, en gestion de centres de dégivrage et en recyclage de produits dégivrants usés.

L'entreprise compte aujourd'hui plus de 1 500 employés répartis dans 17 aéroports dans le monde. Elle compte à ce jour plus de 500 000 aéronefs dégivrés.

