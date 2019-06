Avis aux médias - Actions contre le projet de loi 21 à l'Assemblée nationale

Sujet : Conférence de presse et sit-in

Quand : le mardi 11 juin 2019 à 11 h

Où : Assemblée Nationale, proche de la Fontaine de Tourny

QUÉBEC, le 11 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement de la CAQ continue de faire avancer son projet de loi 21 sans tenir compte des fortes objections et des préoccupations exprimées à ce sujet aux niveaux local et international.

Les Québécois.es concernés.es organiseront un sit-in et une conférence de presse devant l'Assemblée nationale, à Québec, entre 11h00 et 13h00, pour exprimer leurs préoccupations et exprimer leur objection au projet de loi et à la façon dont il avance.

La conférence de presse, à laquelle sont invités des intervenants.es de diverses communautés et partis politiques, se tiendra à 11 heures avec la participation des députés.es et de représentants.es des communautés touchées et d'organisations de défense des droits de la personne.

« La conscience du Québec est en jeu. Nous ne pouvons pas garder sous silence et laisser passer cette loi discriminatoire et injuste sans consultation adéquate et sans étudier ses effets sur des générations de Québécois.es », a déclaré Ehab Lotayef, du Mouvement pour les droits des citoyens.

« En tant que communauté juive, nous célébrons avec fierté la diversité du Québec et du Canada et nous nous opposons à toute tentative de nous diviser et de promouvoir la haine. Ce projet de loi ne fera que créer un climat de discrimination accrue. Il s'agit fondamentalement et simplement d'un acte de peur et de racisme », dit Rabbi Boris Dolin de la congrégation Dorshei Emet.

« Nous croyons que les implications du projet de loi 21 portent atteinte aux droits fondamentaux des Québécois.es, en particulier des Québécoises qui seraient principalement touchées par cette loi si elle est adoptée », ajoute Kathy Malas, vice-présidente du Forum musulman canadien.

Participants organisations sont listées sur la page Facebook ; Citoyen contre # PL21

SOURCE Forum Musulman Canadien

Renseignements: Pour le Français: Hanadi Saad (514) 677-1918; Pour l'anglais : Ehab Lotayef (514) 941-9792

