Avis aux médias - Accident sur l'autoroute 440

QUÉBEC, le 6 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel et le ministre des Finances et ministre responsable de la région de Laval, M. Eric Girard, invitent les représentants des médias à une mêlée de presse concernant l'accident survenu hier sur l'autoroute 440 Ouest à Laval.

Cette mêlée de presse aura lieu :

Date : 6 août 2019 Heure : 10 h 15 Lieu : 1805 Autoroute Jean-Noël-Lavoie

Laval, QC H7L 3W3

Stationnement de Trévi Laval

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Cell. : 418 446-5911

Related Links

https://www.transports.gouv.qc.ca