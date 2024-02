Avis aux médias - À l'approche de la date anniversaire du drame de la garderie éducative Ste-Rose de Laval - Prise d'images et événement commémoratif

« Le 8 février 2023 reste et restera gravé dans nos mémoires et nos cœurs à jamais. Je pense à Jacob, Maëva et à leurs familles. J'ai une pensée également pour les autres petits papillons du groupe et leurs familles, à l'équipe de la garderie, aux enfants, aux parents et à toute notre communauté. Tous ont été éprouvés par cet évènement tragique.



Je suis reconnaissante du soutien reçu de toutes parts et par la générosité de nos partenaires et donateurs au cours de la dernière année. Je suis fière de mon équipe. Malgré la tristesse et la fatigue, elle a traversé la tempête et a continué d'offrir des services de qualité à nos familles. Le bien-être des enfants est demeuré la priorité.



Nous poursuivons notre route malgré ces moments difficiles, tout en continuant de faire briller la lumière de nos petits papillons, que nous n'oublierons jamais. »



- Mme Nancy Gschwender, propriétaire de la garderie éducative Ste-Rose