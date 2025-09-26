Avis aux médias

MONTRÉAL, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Les Services régionaux d'interprétation (SRIs) convient les représentants des médias aux activités tenues dans le cadre de la Journée mondiale des Sourds. L'événement se tiendra le samedi 27 septembre 2025 à 15 h 15, devant l'entrée principale de l'Hôtel Honeyrose, à Montréal.

Avant le départ de la marche, prévu à 15 h 30, deux déclarations auront lieu :

Un mot du président de la Société culturelle québécoise des Sourds (SCQS)

Un discours d'un représentant des Services régionaux d'interprétation (SRIs)

Cette mobilisation vise à mettre en lumière les réalités de la communauté sourde au Québec. Elle rappellera l'importance de l'accessibilité universelle et du respect des droits fondamentaux, qui passe par des services d'interprétation de qualité et disponibles partout au Québec. Les participants réclameront un financement équitable et durable de ces services, ainsi qu'une véritable égalité entre les régions afin de mettre fin à une citoyenneté à deux vitesses.

Détails logistiques

Date : Samedi 27 septembre 2025

Heure : 15 h 15

Lieu : Hôtel Honeyrose - 355, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal, QC H3A 1L6

Programme :

15 h 15 : Début officiel des activités liées à la Journée mondiale des Sourds devant l'entrée principale de l'Hôtel Honeyrose



15 h 20 : Déclaration du président de la Société culturelle québécoise des Sourds (SCQS)



15 h 25 : Déclaration d'un représentant des Services régionaux d'interprétation (SRI)



15 h 30 : Départ de la marche dans le Quartier des spectacles



16 h 15 : Fin de la marche

SOURCE Services régionaux d’interprétation (SRIs)

Pour toutes questions ou demandes particulières, veuillez communiquer avec Ricardo Souvenir au 514-998-2976; [email protected].