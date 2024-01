WESTBANK, BC, le 18 janv. 2024 /CNW/ - L'Autorité financière des Premières Nations (AFPN) organisera un point de presse en ligne par rapport à une annonce majeure concernant le financement des gouvernements des Premières Nations à 13H00 (heure normale de l'Est) le mardi 23 janvier 2024.

Il y aura une allocution du PDG et président de l'AFPN, Ernie Daniels, et Terry Paul, Chef et PDG de la Première Nation Membertou au Cap-Breton, en Nouvelle Écosse.

Pour participer à la réunion Zoom:

https://us06web.zoom.us/j/85395179113?pwd=tavRMU4GwZIKbZrJ3Tdp1r8xI7pIsM.1

Identifiant de la réunion: 853 9517 9113

Mot de passe: 823889

Composer selon votre emplacement:

+1 438 809 7799 Canada

+1 587 328 1099 Canada

+1 647 374 4685 Canada

+1 647 558 0588 Canada

+1 778 907 2071 Canada

+1 780 666 0144 Canada

+1 204 272 7920 Canada

SOURCE Autorité financière des Premières Nations

Renseignements: ou pour demander une invitation, contactez: Naomi Mison, AFPN, Responsable de la communication, 250-768-5253, [email protected]